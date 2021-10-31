Beşiktaş’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Beşiktaş Meydanı’nda polis uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bir otomobil ve bir motosiklete çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, demir korkuluklara çarparak zorlukla durabildi. Olay, cuma günü saat 19.05 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 KF 3612 plakalı otomobil sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başındayken Beşiktaş Meydanı’nda uygulama yapan polis noktasına takıldı. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen sürücü, yol üzerindeki bir otomobil ve park halindeki motosiklete çarptı. Ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü kadın, Dolmahçe Sarayı önlerinde kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kaldırımda bulunan yayalar kazadan kıl payı kurtuldu. Sorumsuz kadın olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.