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Berat Kandili'nde vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

Berat Kandili'nde vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti
06.03.2023 23:09

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Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Kimi vatandaşlar ellerini kaldırıp dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine gelerek Kuran'ı Kerim okudu.

Yaşam Videoları

Berat Kandili nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan Camii'ne gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Akşam namazından sonra camiye akın eden vatandaşlar, Eyüp Sultan Cami ve çevresini adeta dolup taşırdı. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar saf tutarak yatsı ezanını kıldı. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.
Beraat Kandili için Kayseri'den gelen Saadet Öztaş, "Öncelikle herkese başsağlığı diliyorum ve geçmiş olsun diyorum. Artık gördüğümüz, göreceğimiz bu olsun. Allah'ım okunan kuranlar yüzü hürmetin, kurban olduğum Allah'ım deprem felaketinden bizi kurtar Allah'ım, herkesin kandilini kutluyorum" diye konuştu.

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