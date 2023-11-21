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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 16:43 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 16:58

Benzin istasyonunda korkunç an! Geri vitese takıp, gaza bastı! Şok eden kaza anı kamerada!

Manisa’nın Salihli ilçesinde ailesinin mola verdiği bir benzin istasyonunda bir çocuk sürücü vitesi yanlışlıkla geri alıp gaza basınca araç bir anda geriye fırladı. Aracı durdurmak için hareket eden babanın son anda araç altında kalmaktan kurtulduğu ve yürekleri ağza getiren o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde anahtarı bulunan park halindeki otomobilin sürücü koltuğuna oturan M.C.T. (12), geri vitese takıp, gaza basınca kazaya neden oldu. Otomobili durdurmak isteyen kişinin sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Salihli istikametinden Kula yönüne giden otomobilin sürücüsü, benzin istasyonunda mola verdi. Bu sırada M.C.T., üzerinde anahtarı bulunan park halindeki otomobilin sürücü koltuğuna oturdu. Kontağı çeviren M.C.T. geri vitese takıp, gaza bastı. Bu sırada paniğe kapılan bir yakını, sürücü kapısı açık olan otomobili durdurmak isterken, bir süre sürüklenip, yere düştü. Otomobil ise istasyonda duvara çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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