Bensu Narlı'nın katil zanlısı hakim karşısında

Muğla'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı'yı (23), av tüfeğiyle öldüren eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş (25), Tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmada cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Kantaş, daha önceki birçok kadın cinayetine imza atan erkek katiller gibi aynı sözleri sarfetti. Savunmasında kapının arkasına sakladığı tüfekle Bensu Narlı'ya ateş ettiğini itiraf eden Kantaş, ancak cinayeti tasarlayarak işlemediğini ve pişman olduğunu söyledi. Serhat Kantaş, savunmasında Bensu'yu tasarlayarak öldürmediğini iddia ederken, cinayeti ise soğukkanlılıkla anlattı. Kantaş, "Konuşmaya gittiğimde tüfeği kapının yan tarafına sakladım. Bensu'yu su almaya gönderdim. Bu sırada, sakladığım tüfeği hazır edip, döndüğünde ateş ettim" dedi. .