''Benim amcam Vezirköprü İlçe Başkanı Turan Kaya'' VİDEOSU viral olmuştu! Abdullah Kaya'ya hapis kararı!

Toros marka aracıyla jandarma denetimine takılan Abdullah Kaya isimli vatandaşın Samsun Vezirköprü İlçe Başkanı Turan Kaya'nın yeğeni olduğunu iddia ederek jandarmaya yönelik hakaretlerde bulunup memurlara tahditler savurduğu anların videosu sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada hızla yayılan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda, jandarmaya yönelik hakaretlerde bulunan Kaya yaşanan olayın ardından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Videonun detaylarına göre, jandarma ekipleri tarafından durdurulan Abdullah Kaya, alkollü olduğu gerekçesiyle işlem yapılmak istendiğinde "Duba yok, bir şey yok" şeklinde hakaret içeren sözler sarf etmişti. Jandarma ekiplerine karşı gösterdiği direnme ve hakaret nedeniyle hakkında açılan davanın sonucunda Boyabat Asliye Ceza Mahkemesi, Abdullah Kaya'ya "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme sırasında Abdullah Kaya, zikzak çizmediğini iddia ederek savunma yaparken, videodaki hakaretleri kabul etti ancak ağırlığını inkar etti. Mahkeme sonucunda Kaya'nın hapis cezasına çarptırılmasıyla birlikte, sosyal medyada gündem olan ve tartışma yaratan bu olayın hukuki boyutu da netlik kazanmış oldu. Abdullah Kaya'nın ceza süreci ve mahkeme kararı, kamuoyunun dikkatini çeken bir konu haline geldi.