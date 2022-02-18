Bekir Şentürk katledilen kızı Sıla Şentürk için konuştu: Belki de tehdit ediliyordu

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. Baba Bekir Şentürk, "Eşimle ayrı olduğumu söylemişler. Zorla nişanlandırdığımız da söylenmiş. Bunlar tamamen yalan. Avukatlar evimize geldiler. Gerekli bilgilendirmeyi şu saatten sonra avukatlar yapacaklar. Kızımla en son annem rahatsızlanınca 20 gün önce eve geldiğim zaman görüştük. Ben balıkçı olduğum için genellikle denizde oluyorum." ifadelerini kullandı.