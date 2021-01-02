Bekçiden kaçan gençten pişkin sözler: Yakalayamazdınız da komisere dua edin

Aksaray’da bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan gençin pişkin sözleri pes dedirtti. Ekiplere “Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun? Yakalayamazdınız da komisere dua edin” diye konuşan genç, "Dayı aslen ben Konyalıyım. İkametim burada. İbocan dedin mi herkes tanır. Konyalı ibocan” dedi.