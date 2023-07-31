Bayrampaşa'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru vuruldu

Olay, saat 21.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Okul Caddesi üzerinde bulunan Şehit Onur Ayaydın Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı gören ve izinde olduğu öğrenilen polis memuru Yusuf Şahin Demirci, kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan Demirci açılan ateş sonucu kasığından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SİLAH SESLERİNİN ARDINDAN KAHVEHANEDE PANİK YAŞANDI"

Olay yerinin yakınında bulunan kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin koşarak kaçtığı görülürken, silah seslerinin ardından kahvehanede yaşanan panik anları da kameraya yansıdı.

"OLAY YERİNDE 8 KOVAN BULUNDU"

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada sokak üzerinde 8 adet kovan bulundu. Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.