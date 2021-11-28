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Bayrampaşa'da petshop yandı! Çok sayıda hayvan telef oldu

Bayrampaşa'da petshop yandı! Çok sayıda hayvan telef oldu
28.11.2021 06:04 - Son Güncelleme: 28.11.2021 06:15
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İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir petshop mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle mağazada bulunan çok sayıda kedi, tavşan ve kuş telef oldu.

Yaşam Videoları

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın girişinde bulunan pet shop mağazasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, aralarında kedi, tavşan ve kuşların bulunduğu çok sayıda hayvan öldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde Kamil Caddesi'nden bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan pet shopta çıktı. Pet shop'tan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin camlarını kırarak yangına müdahale etti.

ÇOK SAYIDA EVCİL HAYVAN ÖLDÜ
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde bulunan çok sayıda kedi, tavşan ve kuşun öldüğü öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili çalışma başlattı.

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