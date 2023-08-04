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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 20:17 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 22:11

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Bayrampaşa'da yolun karşına geçmeye çalışan 90 yaşındaki Ali Efe'ye otomobil çarptı, yaşlı adam hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 16.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden karşıya geçmeye çalışan 90 yaşındaki Ali Efe'ye, B.K.'nın kullandığı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Efe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Efe hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.K. ise gözaltına alındı. Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Efe'nin hızla caddeye indiği ve otomobilin çarpmasıyla birlikte savrulduğu görülüyor.

Bayrampaşada otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

"BİZ YARDIM ETMEK İSTEDİK AMA DURUMU AĞIRDI"

Yaşananları anlatan Hasan Sarıgül, "Yaşlı bir amca karşıdan karşıya geçmek isterken, kırmızı bir otomobil kişiye çarptı. Biz koşarak yardım etmek istedik ama durumu ağırdı. Duyduğum kadarıyla hayatını kaybetmiş" dedi.

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