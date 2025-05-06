Bayrampaşa’da market kasiyerine saldırı kamerada: Şüpheli kısa sürede yakalandı

Olay, 2 Mayıs günü Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette yaşandı. Alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.'ye yol vermedi. İddiaya göre, geçişe izin vermemesi üzerine taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda E.T., kasiyere önce tekme, ardından yumruk atarak yere düşürdü. Saldırgan olayın ardından marketten kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli E.T.'yi yakalayarak polis merkezine götürdü.
Kasiyerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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