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Bayrampaşa’da market kasiyerine saldırı kamerada: Şüpheli kısa sürede yakalandı
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Bayrampaşa'da market kasiyerine saldırı kamerada: Şüpheli kısa sürede yakalandı

Giriş Tarihi: 6.05.2025 10:47:20

Bayrampaşa’da bir zincir markette alışveriş yapan E.T. isimli şahıs, kasiyer B.Ü. ile yaşadığı tartışma sonrası çalışanı darbederek kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, 2 Mayıs günü Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette yaşandı. Alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.'ye yol vermedi. İddiaya göre, geçişe izin vermemesi üzerine taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda E.T., kasiyere önce tekme, ardından yumruk atarak yere düşürdü. Saldırgan olayın ardından marketten kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli E.T.'yi yakalayarak polis merkezine götürdü.

Kasiyerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstersen bu habere uygun başlık ve spot da ekleyebilirim. Yardımcı olayım mı?

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