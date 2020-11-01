Bayrampaşa'da korkutan yangın! Bir anda etrafı sardı

İstanbul Bayrampaşa'da bir park içerisinde bulunan kafede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Bayrampaşa'da park içerisinde bir kafede henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alev ve dumanlar kısa sürede tüm kafeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın saat 06.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Parkta bulunan kafede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kafeyi sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kafede hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırırken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.