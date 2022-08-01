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Bayrampaşa'da kan donduran cinayet! Önce laf attı sonra nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü

Bayrampaşa'da kan donduran cinayet! Önce laf attı sonra nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü
01.08.2022 12:59

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Son dakika haberi! İstanbul Bayrampaşa'da önceki gün gece saatlerinde nişanlısı ile birlikte yürüyen İbrahim Öncel'e sokakta karşılaştıkları tanımadığı bir kişi sözlü olarak sataştı. Bu sataşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan ile bir süre boğuşan İbrahim öncel defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada İbrahim Öncel'i bıçakladığı öne sürülen Arif Ekrem Marangoz'u gözaltına aldı. Olay anı ve Öncel'in yere yığıldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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