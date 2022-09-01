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Bayrampaşa'da İstanbul Fırıncılar Odası eski Başkanı Fahri Özer'e silahlı saldırı! Sokak ortasında sıktılar

Bayrampaşa'da İstanbul Fırıncılar Odası eski Başkanı Fahri Özer'e silahlı saldırı! Sokak ortasında sıktılar
01.09.2022 14:18

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İstanbul Bayrampaşa'da İstanbul Fırıncılar Odası eski Başkanı Fahri Özer silahlı saldırıya uğradı. Sokakta yürüdüğü sırada yoldan geçen araçtan ateş açılan Özer, yaralandı.

Yaşam Videoları

Bayrampaşa'da İstanbul Fırıncılar Odası eski Başkanı Fahri Özer yolda yürüdüğü sırada yoldan geçen otomobildeki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Özer'in bacağından yaralandığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Bosna Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Fırıncılar Odası eski Başkanı Fahri Özer yolda yürürken sokak üzerinde sahte plakalı otomobille geçen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler saldırının ardından yollarına devam etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan bir tanesi Özer'in bacağına isabet ederken çevredeki işyerleri de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Özer'in ilk ifadesinde saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"DURUMU İYİ"
Fahri Özer'e ilk müdahaleyi yapan Fikret Ilgaz, "7-8 el silah sesi duyduk, dışarı çıktık. Yaralanan kişi benim hastamdı. Orada yaralandı, biz müdahale ettik. Arabayla gelip 7-8 el ateş ettiler. Sonrasında da kaçıp gittiler, yüzlerini görmedik. Yaralının durumu iyiydi. Herkes panik oldu. Ufak bir sıyrıktı, ayağına isabet etti. Şu an durumu iyi. Ben aramıştım, konuştum kendisi ile iyi durumu" dedi.

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