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Bayrampaşa'da Börekçiye Pompalı Tüfekli Saldırı!
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Bayrampaşa'da Börekçiye Pompalı Tüfekli Saldırı!

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 15:17 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 15:17

Bayrampaşa'da park yüzünden çıkan tartışma, kanlı bitti. Baba ve oğlu, sopayla darp ettikleri börekçiyi pompalı tüfekle vurup kaçtı. Yaralı börekçi hastaneye kaldırılırken, saldırganlar polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa'da baba ve oğlu, park sebebiyle sopayla darp ettikleri börekçiyi pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 07.30'da Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Çiçek ve oğlu Mehmet Çiçek ile börekçi İsmail Çınar arasında park nedeniyle kavga çıktı.

Sokak ortasında pompalı tüfekle vurup kaçtılar
Kavga sırasında Mustafa Çiçek araçtaki sopayı alarak İsmail Çınar ve yanındaki çalışanı darp etti. Mehmet Çiçek ise araçtaki pompalı tüfeği çıkartarak İsmail Çınar'ı vurarak yaraladı. Baba ve oğlu olayın ardından kaçarken, o anlar kameraya yansıdı. Cadde üzerinde silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde çalışma yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan baba ve oğlunu kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan İsmail Çınar'ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan baba ve oğlunun polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı kameralara yansıdı
Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde baba ve oğlunun önce börekçi ile kavga ettiği daha sonra da Mehmet Çiçek'i pompalı tüfekle vurdukları görülüyor.

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