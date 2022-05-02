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Bayramın ilk gününde kahreden kaza! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde kahreden kaza! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
02.05.2022 15:01

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Sivas’ta Ramazan bayramının ilk gününde caddeden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.Y(23) kontrolünde ki Opel marka 07 ACT 402 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşında ki Yiğit Kırak’a çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre 115 metre ölçülen fren izi dikkat çekti. K.Y isimli otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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