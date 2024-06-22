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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024, 17:29 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024, 17:29

Bayram bitti, dönüş telaşı başladı!

Edirne'de Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yolunda oluşacak yoğunluğa karşı denetimler artırıldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculukları başladı. Yollarda oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbir alan Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, TEM Otoyol girişinde araçları tek tek durdurarak denetim yaptı.


Denetimlerde, sürücüler trafik kurallarına uyum ve dikkatli gitmeleri yönünde uyarıldı. Özellikle emniyet kemeri takmanın önemine değinen ekipler, kemer takmayan sürücüleri de uyardı.


Jandarma ekipleri, denetimde plaka okuma ve yüz tanıma sistemi de kullandı. Genel Bilgi Toplama (GBT) ve ehliyet kontrolleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde ayrıca, alınan önlemler çerçevesinde sürücülerin hız sınırına uyup uymadığı da kontrol ediliyor.


Ailesi ile birlikte Edirne'ye gezmeye gelen Hasan Tokalay, "Kurallara uyuyoruz. Kontroller de güzel, seviyoruz. En azından insanlar iyi yolculuk yapar. Herkese trafik kurallara uymasını tavsiye ediyorum" dedi.

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