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Bayburt'ta ailesiyle buz mağarasına giren adam 80 metre yükseklikten çukura düşerek hayatını kaybetti

Bayburt'ta ailesiyle buz mağarasına giren adam 80 metre yükseklikten çukura düşerek hayatını kaybetti
04.07.2023 09:29

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Bayburt'ta, ailesiyle gezindiği buz mağarası içinde 80 metreden yükseklikten çukura düşen Mehmet Daştan (43), hayatını kaybetti. Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Helva köyünde meydana geldi. Gezmek için akrabaları ve çocuklarıyla dağa çıkan Mehmet Daştan, buz mağarasına girdi. Burada el feneriyle çevreyi izleyen Daştan, aniden dengesini kaybedince 80 metrelik yükseklikten çukura düştü. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla çukura inen ekiplerce yapılan incelemede Daştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Daştan'ın cenazesi, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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