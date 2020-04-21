Bayburtlu çiftçilerden duygulandıran hareket! Milli Dayanışma Kampanyası’na düve ve koyun bağışıyla destek oldular

Başkan Erdoğan'ın başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası’na ülkenin dört bir yanından destek sürüyor. Bayburt’ta kimi hayvancılık ya da tarımla uğraşan kiminin ise tek geçim kaynağı büyükbaş hayvanı olan çiftçiler “Milli Dayanışma Kampanyası”na düvelerini, koyunlarını bağışlayarak duygulandıran bir harekte imza attı. Bir çiftçinin bağış videosuna Twitter hesabında yer veren Bakan Pakdemirli, "Bu dayanışma ruhuna verdiği destek için çiftçimize teşekkür ediyorum." dedi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs Covid-19 hastalığına yönelik tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" ifadeleriyle yaptığı dayanışma çağrısını Bayburtlu çiftçiler yanıtsız bırakmadı. Bayburt'ta kimi hayvancılık ya da tarımla uğraşan kiminin ise tek geçim kaynağı büyükbaş hayvanı olan çiftçiler "Milli Dayanışma Kampanyası"na düvelerini, koyunlarını bağışladı. Çiftçileri bir araya getiren duygu ise hepsinde aynı; zor günlerde devleti ve milletinin yanında olmak.
"Çorbada tuzumuz bulunsun." diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bugün de Soğukgöze ve Sancaktepe Köylerindeki çiftçilerden destek geldi. Bağışlanan düve ve koyunlar yetkililere teslim edildi.
Çiftçimiz Ayşe Köse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem çağrısına kulak vererek 2 koçunu bağışladı. Bu dayanışma ruhuna verdiği destek için çiftçimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/tkKXTxVecU— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 21, 2020
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI
Çiftçi Ayşe Köse'nin videolu bağış mesajını Twitter hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçimiz Ayşe Köse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem çağrısına kulak vererek 2 koçunu bağışladı. Bu dayanışma ruhuna verdiği destek için çiftçimize teşekkür ediyorum." dedi.