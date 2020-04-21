Bayburtlu çiftçilerden duygulandıran hareket! Milli Dayanışma Kampanyası’na düve ve koyun bağışıyla destek oldular

21.04.2020 14:54

Başkan Erdoğan'ın başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası’na ülkenin dört bir yanından destek sürüyor. Bayburt’ta kimi hayvancılık ya da tarımla uğraşan kiminin ise tek geçim kaynağı büyükbaş hayvanı olan çiftçiler “Milli Dayanışma Kampanyası”na düvelerini, koyunlarını bağışlayarak duygulandıran bir harekte imza attı. Bir çiftçinin bağış videosuna Twitter hesabında yer veren Bakan Pakdemirli, "Bu dayanışma ruhuna verdiği destek için çiftçimize teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftçimiz Ayşe Köse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem çağrısına kulak vererek 2 koçunu bağışladı. Bu dayanışma ruhuna verdiği destek için çiftçimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/tkKXTxVecU — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 21, 2020

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