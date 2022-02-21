Batmanlı minik arkeologlar iş başında

Batman’ın Gercüş ilçesinde anasınıfı okulu öğretmeni, öğrencileri için sınıfını antik kente dönüştürdü. Minik öğrenciler, arkeolog kıyafeti giyip oluşturulan alanda kazı yaptı. Anasınıfı öğretmeni tarafından öğrencilere arkeoloji bilimini tanıtmak için sınıfta Tripolis antik kent etkinliğinde renkli görüntüler oluştu. Gercüş Ana Okulu sınıfındaki etkinlikte kazı çalışması yapan minikler, doyasıya eğlendi. Etkinlikte arkeolojik kazı yapan minikler, buldukları kalıntılarla arkeoloji çalışmalarının ne kadar zorlu ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu yaşayarak öğrenirken, sevinçleri yüzlerine yansıdı.