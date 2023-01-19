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Batman'ın Beşiri ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan 19 yaşındaki sürücü Faruk Ekinci, hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan 19 yaşındaki sürücü Faruk Ekinci, hayatını kaybetti
19.01.2023 19:03

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Kaza, Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Faruk Ekinci, traktörü ile köyde bulunan bahçesinde çalışmaya gittiği sırda traktörün yoldan çıkması sonucunda yaklaşık 40 metre takla atarak şarampole yuvarlandı. Taktörün altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kazanın yaşandığı köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylülerin yardımıyla ters dönen traktörün altından çıkartılan sürücü Faruk Ekinci’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman eğitim ve Araştırma hastanesine sev edildiği öğrenildi.

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