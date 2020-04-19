Batman'dan sevindiren haber geldi. Bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, koronavirüsü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Muhammed'in ailesine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
Batman'dan sevindiren haber: 1 aylık Muhammed bebek koronavirüsü yendi19.04.2020 21:30
- Batman'dan sevindiren haber: 1 aylık Muhammed bebek koronavirüsü yendi
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