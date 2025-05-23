Batman’da trafik kazası: Minibüs ile midibüs kafa kafaya çarpıştı! 7 yaralı

Giriş Tarihi: 23.05.2025 19:30:57

Batman'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile midibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerin henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs ile midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.