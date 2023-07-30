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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 17:55 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 18:06

Batman'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Batman'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Ferhat Uçar tabancayla vurularak öldürüldü.

Batman'da Ziya Gökalp Mahallesi Gülistan Caddesi'nde öğle saatlerinde iki kişi arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kimliği henüz belirlenmeyen kişi, yanında getirdiği tabancayla Ferhat Uçar'a ateş etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uçar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar, burada kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için morga götürülürken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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