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Batman'da sokak ortasında Rıfat Bilici'nin akrabası tarafından öldürülme anı kamerada

07.12.2019 11:22

Batman'da, Rıfat Bilici (40), akrabası M.B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam yaşanan olayda, Rıfat Bilici'ye yürüdüğü sırada arkasından gelen akrabası M.B., tabancayla ateş etti. Başından vurulan Bilici, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan M.B. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

M.B.'nin, Rıfat Bilici'ye ateş ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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