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Batman’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş Mardin’de toprağa verildi
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Batman’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş Mardin’de toprağa verildi

Giriş Tarihi: 23.04.2025 20:58:02

Silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, gözyaşları ve dualar eşliğinde Mardin’in Midyat ilçesinde defnedildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yapan Mardinli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş , silahını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Taş, şehit oldu .

Şehidin cenazesi için Batman'da düzenlenen törenin ardından, naaşı Mardin'in Midyat ilçesine getirildi. Altıntaş Jandarma Komutanlığı'nda yapılan tören sonrası, Taş, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Evli ve 6 çocuk babası olan şehidin vefatı, ailesi ve yakınlarını derin bir yasa boğarken , köyde hüzün hakim oldu. Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun , İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan , İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday , kurum amirleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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