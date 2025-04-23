Batman’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş Mardin’de toprağa verildi

Giriş Tarihi: 23.04.2025 20:58:02

Batman'ın Beşiri ilçesinde görev yapan Mardinli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş , silahını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Taş, şehit oldu .

Şehidin cenazesi için Batman'da düzenlenen törenin ardından, naaşı Mardin'in Midyat ilçesine getirildi. Altıntaş Jandarma Komutanlığı'nda yapılan tören sonrası, Taş, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Evli ve 6 çocuk babası olan şehidin vefatı, ailesi ve yakınlarını derin bir yasa boğarken , köyde hüzün hakim oldu. Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun , İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan , İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday , kurum amirleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.