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Batman'da sayaçların içine yuva yapan arılar elektrik arıza ekiplerine zor anlar yaşattı

Batman'da sayaçların içine yuva yapan arılar elektrik arıza ekiplerine zor anlar yaşattı
27.07.2022 09:32

OTOMATİK OYNAT

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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) arıza ekiplerinin başı eşek arılarıyla dertte. VEDAŞ ekipleri, sayaçlarla ilgili çeşitli işlemler yapmak istedikleri zaman sayaç kutularının içine yuvalarını yapan eşek arıları engeli ile karşılaşıyorlar. Ekipler; sayaç okuma, sayaç takma ve kaçak tespiti yapmak istedikleri zaman sayaç kutularının içinde yuva yapan eşek arılarının engeliyle karşılaşıyor. Bazen dumanla bazen de arıcı tulumu giyen ekipler, zaman zaman ise eşek arılarının sokmalarına maruz kalarak hastanelik bile olabiliyorlar. Bu nedenle VEDAŞ arılarla mücadele anlamında ekipler kurarak, köy köy, mahalle mahalle ve ev ev gezerek sayaç kutularını eşek arılarından temizliyor. Bitlis merkeze bağlı Narlıdere köyünde 42 derece sıcaklıkta arıyla mücadele eden ekipler, böcek ilacı ile sayaçları temizleyerek ekip arkadaşlarına daha rahat çalışma ortamı hazırlıyorlar.

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