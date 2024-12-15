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Batman’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 2 ağır yaralı
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Batman'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 2 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 17:06

Batman'ın Kozluk ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil şarampolden yuvarlanması nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Batman'ın Kozluk ilçesi Bölükbaşı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde Kozluk istikametine ilerleyen Plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada 25 yaşındaki İbrahim Matyar hayatını kaybetti. 26 yaşında Enes Ay, 25 yaşındaki Abdurahman Ay ise yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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