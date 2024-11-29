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Batman'da otomobil dereye düştü: 1 ölü!
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Batman'da otomobil dereye düştü: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 17:34

Batman’ın Petrolkent Mahallesi’nde meydana gelen kazada, bir otomobilin dereye düşmesi sonucu sürücü Selçuk Özalp (40) yaşamını yitirdi.

Batman'da bir otomobil dereye düştü. Sürücü hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Petrolkent Mahallesi'nde yaşandı. Selçuk Özalp'in kullandığı 72 ABY 650 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İluh Deresi'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kazada yaralanan Özalp, ekiplerin müdahalesiyle dereden çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun çabalara rağmen Selçuk Özalp, hastanede kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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