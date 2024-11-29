Batman'da otomobil dereye düştü: 1 ölü!

Batman'da bir otomobil dereye düştü. Sürücü hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Petrolkent Mahallesi'nde yaşandı. Selçuk Özalp'in kullandığı 72 ABY 650 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İluh Deresi'ne düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kazada yaralanan Özalp, ekiplerin müdahalesiyle dereden çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun çabalara rağmen Selçuk Özalp, hastanede kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.