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Batman’da otomobil demiryoluna uçtu: 3 ağır yaralı
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Batman’da otomobil demiryoluna uçtu: 3 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 18:51:48

Batman Belde Mahallesi’nde kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerleri aşarak demiryoluna düştü. Kazada 3 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Belde Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, 45 ABA 440 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerleri aşıp yaklaşık 7 metre yükseklikten köprülü hemzemin geçitten demiryoluna düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.D. (43), E.D. (35) ve E.A. (50) , yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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