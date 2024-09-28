Batman'da nesli tehdit altındaki “Fırat kaplumbağaları” görüldü

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 15:59 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 15:59

İlçeye bağlı Samanyolu köyünde dere kenarına giden bir vatandaş, suda yüzen iki hayvan olduğunu fark etti. Cep telefonuyla kayıt alan vatandaş, yüzen hayvanların nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Fırat kaplumbağası olduğunu fark etti.

Türkiye'de Fırat ile Dicle nehirlerinin kenarında yaşayan, insanların yaşam alanlarından uzak kalmayı tercih ettikleri için nadir gözlemlenen nesli tükenme tehlikesi altındaki yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası (rafetus euphraticus), daha sonra gözden kayboldu.