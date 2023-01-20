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Batman’da nehre düşen keçiler, Batman Belediyesine ait dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı

Batman’da nehre düşen keçiler, Batman Belediyesine ait dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı
20.01.2023 00:57 - Son Güncelleme: 20.01.2023 01:21

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Edinilen bilgiye göre olay, Batman Kantar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Göçer Halil Çakı’ya ait olduğu öğrenilen 2’si gebe olmak üzere toplam 5 tane keçi uçurumdan yuvarlanıp nehre düştü. Halil Çakı, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Batman itfaiye ekipleri ve Batman Belediyesine ait dalgıç ekipleri geldi. Deniz botu ile uzun uğraşlar sonucunda başarılı bir çalışma yürüten ekipler, nehrin akıntısına kapılan bütün keçileri sağ salim kurtararak sahibi Halil Çakı’ya teslim etti. Keçilerini sağ salim teslim alan Halil Çakı, “Çok mutlu oldum, özellikle gebe keçilerimin kurtulmasına sevindim. Batman Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekiplerine çok teşekkür ederim” dedi.

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