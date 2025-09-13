Batman’da minibüs faciası: 1 yaşındaki Neslihan bebek hayatını kaybetti

Batman'ın Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, geri manevra yapan minibüsün çarptığı 1 yaşındaki Neslihan Beyazıt hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde yaşandı. M.A. (36) yönetimindeki minibüs, geri manevra yaptığı sırada Neslihan Beyazıt'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Neslihan bebek, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Neslihan Beyazıt'ın cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Kanirava Mezarlığı'nda toprağa verildi. Minibüs sürücüsü M.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.