RAMAZAN İMSAKİYE
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Batman’da koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki karısını 8 yerinden bıçakladı

Batman’da koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki karısını 8 yerinden bıçakladı
29.03.2023 23:54

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgiye göre olay Batman Park AVM’de meydana geldi. İftar vaktinde 25 yaşındaki 4 çocuk annesi Elife U. ve yanındaki bayan arkadaşı Z.U boşanma aşamasındaki imam nikahlı eşi 32 yaşındaki H.B tarafından vahşice bıçaklandılar. Eşi Elife U. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanırken arkadaşı Z.U bacağından hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Elife U. Yoğun bakıma alınarak tedavisi devam ederken Z.U ise tedavi altına alındı. Dehşet saçan koca Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kıs kıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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