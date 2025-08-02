Batman'da feci kaza kamerada: Tuğla yüklü TIR’a arkadan çarptı! 1 Yaralı

Batman'da Hasankeyf Tüneli'nde kaza anı kamerada: 1 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tuğla yüklü TIR'a arkadan çarpan pikapta bulunan bir kişi yaralandı. Tünel içinde yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Hasankeyf ilçesi Üçyol Köyü mevkiindeki Hasankeyf Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.A. idaresindeki 01 ANM 118 plakalı pikap, aynı yönde seyreden ve sürücülüğünü K.Ç.'nin yaptığı plakası öğrenilemeyen tuğla yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle pikapta bulunan T.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, tünel içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.