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Batman’da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
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Batman'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 17:47

Batman’ın Beşiri ilçesinde evinin bahçesinde elektrik akımına kapılan Ayşe Özalp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde, evinin bahçesinde elektrik akımına kapılan Ayşe Özalp (47), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yenipınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evinde temizlik yapan Ayşe Özalp, bahçesindeki su motorunun prizini çekmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Özalp, eşi tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe Özalp, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Özalp'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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