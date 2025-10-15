PODCAST CANLI YAYIN
Batman'da durdurulan araçta 20 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da durdurulan araçta 20 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, 20 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde il girişinde durdurulan 1 otomobilde, yapılan aramada 20 Kilo 400 gram skunk madde uyuşturucu, 2 adet uzun namlu silah şarjörü ve 153 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bunlar da Var

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle