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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 22:48 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 23:08

Batman'da buzdolabı tamir ederken elektrik çarpman şahıs hayatını kaybetti!

Batman’ın Sason ilçesinde 47 yaşındaki Aykut Çelik, bozuk buzdolabı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay Batman Sason ilçesi Aykutozan Mahallesi'nde meydana geldi. 47 yaşındaki Aykut Çelik, bir kafede bozulan buzdolabını tamir etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapıldığını gören vatandaşlar fişi prizden çıkarıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleye yapıldıktan sonra 47 yaşındaki Aykut Çelik, Sason devlet hastanesine kaldırıldı. Oradan Batman Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 47 yaşındaki Aykut Çelik kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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