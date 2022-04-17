RAMAZAN İMSAKİYE
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Batman’da 25 yaşındaki gençten 17 gündür haber alınamıyor

Batman’da 25 yaşındaki gençten 17 gündür haber alınamıyor
17.04.2022 16:01

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:16
Park halindeyken yanan araçta...
Yaşam 00:29
Kamyonun şarampole devrilmesi...
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Park etme bahanesiyle çaldığı...
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Evine tır devrilen adamın...
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Eniştesini av tüfeğiyle...

Batman’da 1 Nisan tarihinde ailesine işe gideceğini söyleyip evden çıkan 25 yaşındaki Erhan Eken’den 17 gündür haber alınamıyor. Batman’da 1 Nisan tarihinde ailesine işe gidiyorum deyip evden çıkan 25 yaşındaki Erhan Eken’den17 gündür haber alınamıyor. Kardeşinin 1 Nisan tarihinde evden işe diye çıktığını ve ertesi gün kaçtığının haberini aldıklarını iddia eden ağabey İdris Eken, otogara gittiklerini, kardeşinin Siverek’ gittiğini ileri sürerek aradıklarını ifade etti. Siverek’te aradıklarını ve bir sonuç alamadıklarını aktaran Eken, “Siverek’ten de Şanlıurfa’ya, oradan da Suruç’a gitmiş. 17 gündür kayıptır bulamıyoruz” dedi.

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