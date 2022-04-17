Batman’da 25 yaşındaki gençten 17 gündür haber alınamıyor

Batman’da 1 Nisan tarihinde ailesine işe gideceğini söyleyip evden çıkan 25 yaşındaki Erhan Eken’den 17 gündür haber alınamıyor. Batman’da 1 Nisan tarihinde ailesine işe gidiyorum deyip evden çıkan 25 yaşındaki Erhan Eken’den17 gündür haber alınamıyor. Kardeşinin 1 Nisan tarihinde evden işe diye çıktığını ve ertesi gün kaçtığının haberini aldıklarını iddia eden ağabey İdris Eken, otogara gittiklerini, kardeşinin Siverek’ gittiğini ileri sürerek aradıklarını ifade etti. Siverek’te aradıklarını ve bir sonuç alamadıklarını aktaran Eken, “Siverek’ten de Şanlıurfa’ya, oradan da Suruç’a gitmiş. 17 gündür kayıptır bulamıyoruz” dedi.