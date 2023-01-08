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Batman merkeze bağlı olan Suçeken köyünde soba zehirlenmesi neticesinde bir kişi hayatını kaybetti

Batman merkeze bağlı olan Suçeken köyünde soba zehirlenmesi neticesinde bir kişi hayatını kaybetti
08.01.2023 19:56

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Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ısınmak amacıyla evde soba yakan yaşlı çift, bir süre sonra uyudu. Bir süre sonra sobadan içeriye sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşlı çift rahatsızlandı. Aile fertleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı çiftten 87 yaşındaki Mahmut Baldak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi 85 yaşındaki Remziye Baldak’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

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