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Batman Çayı'na kediyi kurtarmaya gitti, kendisi de mahsur kaldı

Batman Çayı'na kediyi kurtarmaya gitti, kendisi de mahsur kaldı
18.12.2022 16:08

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Batman Çayı'nda mahsur kalan kedi için köprü ayaklarına giden ve daha sonra mahsur kalan genç, suların yükselmesiyle tehlikeli anlar yaşadı. Mahsur kalan genç, Batman itfaiyesi dalgıç ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, Batman Çayı'nda baraj kapakları kapanıp su seviyesi düşünce, köprü ayaklarında kedi mahsur kaldı. Yavru kediyi kurtarmak için köprü ayaklarına inen Erdal C. baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükselince bu sefer kendisi mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve itfaiye dalgıç ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, titiz bir çalışma sonrasında Erdal C.'yi mahsur kaldığı yerden ip, merdiven ve emniyet kemeri ile sağlıklı bir şekilde yukarı çekerek kurtardı.

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