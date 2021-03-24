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Başkent'te kar yağışı etkili oldu

Başkent'te kar yağışı etkili oldu
24.03.2021 00:58
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Ankara'da akşam saatlerin etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.


'da akşam saatlerin etkili olmaya başlayan yağışıyla kent beyaza büründü.

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışı kent , kentin yüksek yerlerinde yoğun şekilde hissedildi.

Yüksek noktalarda yeşil alanlar, binaların çatıları beyaza büründü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ankara Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunmuştu.

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