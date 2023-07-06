Başkentte iki dolmuş şoförünün kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Karanfil Caddesi üzerinde iki dolmuş şoföre arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki dolmuşlardan birinin şoförü, diğerinin önünü keserek durdurdu. Ardından aracından inerek diğer dolmuştaki yolcuları indiren beyazlı şoför, aracın içerisindeki dolmuş şoförüne saldırdı. Çevredeki vatandaşların çabalarına rağmen durdurulamayan dolmuş şoförü, araç içerisindeki dolmuş şoförünü ve aracı yumrukladı. Çevredeki vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, beyazlı dolmuş şoförünün çevredeki vatandaşlara da tepki gösterdiği görüldü. Görüntüler, aracından inmeyen dolmuş şoförünün kaldırıma çıkarak olay yerinden uzaklaşması ve diğer şoförün ise onu takip etmesiyle son buldu.