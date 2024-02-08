Ankara’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah 09.30 sıralarında Ankara - İstanbul Karayolunun Bolu il sınırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 NBH 56 ile karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.U., A.M. ve M.E. hayatını kaybetti. Yaralanan N.M., M.Ö. ve S.İ. ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledildi. Güvenlik güçlerinde kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.