Haberler Video Yaşam Videoları Başkent Ankara'da banka soygunu! Son dakika görüntüleri ortaya çıktı

Başkent Ankara'da banka soygunu! Son dakika görüntüleri ortaya çıktı

Başkent Ankara'da banka soygunu! Son dakika görüntüleri ortaya çıktı
14.12.2020 16:41
Ana Sayfa 02:54
Uzman isim uyardı! Koronavirüs...
Ana Sayfa 05:30
Tuğba Erçakar'ın arkadaşı olay...
Ana Sayfa 06:18
Terkos’ta korkutan görüntü!...
Ana Sayfa 01:43
Gelinlik mağazasında yangın!...
Ana Sayfa 02:05
Tüm dünya bu olayı konuşuyor!...
Ana Sayfa 02:09
"Lalin kime benziyor?" Sosyal...
Ana Sayfa 02:47
Menajerimi Ara'nın kızıl saçlı...
Ana Sayfa 00:19
Şimdi yapın hesabınıza yatsın!...
Ana Sayfa 03:14
Görüntüler yeni çekildi! O...
Ana Sayfa 00:32
Yıllar sonra gelen ihanet...
Ana Sayfa 01:42
Türkiye'nin gözü Kabine'de!...
Ana Sayfa 02:03
MİT'ten Zindaşti operasyonu

Son dakika haberi... Başkent Ankara'da hareketli saatler yaşandı! Etimesgut ilçesinde 1 kişinin yaralandığı banka soygunu girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı. Banka şubesine giren M.A, silahını aldığı güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip 30 bin lirayı alarak kaçmaya çalıştı Bu sırada üzerine atlayan 66 yaşındaki müşteriyi silahla yaralayan zanlı, güvenlik görevlisi ve vatandaşlarca etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.


Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 1 kişinin yaralandığı banka soygunu girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tunahan Caddesi 208. Sokak'taki banka şubesine giren M.A, silahını aldığı güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.


Elindeki poşeti bir müşteriye uzatan zanlı, silah tehdidiyle yaklaşık 30 bin lirayı alıp bankadan çıkacağı sırada müşterilerden 66 yaşındaki C.S.Ç. üzerine atladı. Boğuşma sırasında zanlının elindeki silahı ateşlemesi sonucu C.S.Ç'yi yüzünden ve göğsünden yaralandı.


Güvenlik görevlisi ve vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.


Bu arada Ankara Şehir Hastanesi sevk edilen C.S.Ç. tedavi altına alınırken, zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki sorgusu sürüyor.


Ankara Valiliğinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise olayla ilgili şu bilgilere yer verilmişti:


"Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları