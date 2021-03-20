Haberler Video Yaşam Videoları Başkan Erdoğan'ın alışveriş yaptığı kestaneci konuştu! 'Annenin ayağının altını öp'

Başkan Erdoğan'ın alışveriş yaptığı kestaneci konuştu! 'Annenin ayağının altını öp'

Başkan Erdoğan'ın alışveriş yaptığı kestaneci konuştu! 'Annenin ayağının altını öp'
20.03.2021 19:24
Ana Sayfa 00:58
FC Köln 2-2 Borussia Dortmund...
Ana Sayfa 03:23
İstanbul'a kar mı yağacak?
Ana Sayfa 01:17
İzlanda'da Fagradals Yanardağı...
Ana Sayfa 00:41
Onur Seyit Yaran: Annem...
Ana Sayfa 01:00
İbo Show’un 18.bölüm konukları...
Ana Sayfa 00:52
İstanbul Sözleşmesi nedir?
Ana Sayfa 00:38
20 bin yeni öğretmen
Ana Sayfa 00:35
Altın fiyatları çakıldı! 22...
Ana Sayfa 02:13
Fahrettin Altun Başkan...
Ana Sayfa 04:37
Çifte vatandaşlar nüfus...
Ana Sayfa 00:53
Temel İçgüdü'nün yıldızı...
Ana Sayfa 01:30
Saba'dan olay sözler 'Hep...

Başkan Erdoğan, Taksim Camii'ne giderken alışveriş yaptığı seyyar satıcı Adem Şakar, konuştu.


Başkan Erdoğanı görünce heyecanlandığını belirten Adem Şakar, "Gelip geçerken, tezgaha uğradı kestane aldı. Sağa, sola, gazetecilere kestane ikram etti. Ondan sonra bir muhabbet geçti. 'Kestaneyi ben ikram edeyim başkanım' dedim. 'Yok sen ikram etme' dedi. Ödemesini yaptıktan sonra 'elinizi öpebilir miyim' dedim. 'Git annenin, babanın ellerinden öp' dedi. Bir de 'annenin ayaklarından öp' dedi. Ne yalan söyleyeyim buraya gelmesini beklemiyordum" dedi.
Yaşam Videoları