Başkan Erdoğan'ın alışveriş yaptığı kestaneci konuştu! 'Annenin ayağının altını öp'

Başkan Erdoğan, Taksim Camii'ne giderken alışveriş yaptığı seyyar satıcı Adem Şakar, konuştu.
Başkan Erdoğanı görünce heyecanlandığını belirten Adem Şakar, "Gelip geçerken, tezgaha uğradı kestane aldı. Sağa, sola, gazetecilere kestane ikram etti. Ondan sonra bir muhabbet geçti. 'Kestaneyi ben ikram edeyim başkanım' dedim. 'Yok sen ikram etme' dedi. Ödemesini yaptıktan sonra 'elinizi öpebilir miyim' dedim. 'Git annenin, babanın ellerinden öp' dedi. Bir de 'annenin ayaklarından öp' dedi. Ne yalan söyleyeyim buraya gelmesini beklemiyordum" dedi.