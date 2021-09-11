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Başkan Erdoğan'dan 'Emine Erdoğan' sorusuna duygusal yanıt: Eşimle şiir gibi bir yaşamımız var

Başkan Erdoğan'dan 'Emine Erdoğan' sorusuna duygusal yanıt: Eşimle şiir gibi bir yaşamımız var
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'Daha Adil Bir Dünya Mümkün'

Başkan Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta Yedi Güzel Adam Müzesi'nde gerçekleştirmiş olduğu "Gençlerle Şiir Gecesi" programında gençlerden gelen "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Sorunun zor olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, şimdi ise şiir gibi bir yaşamımız var" dedi. İşte o anlar...


Başkan Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta Yedi Güzel Adam Müzesi'nde gerçekleştirmiş olduğu "Gençlerle Şiir Gecesi" programında gençlerden gelen "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Sorunun zor olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, şimdi ise şiir gibi bir yaşamımız var" dedi. İşte o anlar...
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