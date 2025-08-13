Son Dakika
Başkan Erdoğan büyük coşkuyla karşılandı! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… “Ben de size deliler gibi aşığım” Tekirdağ'da yine su krizi! Bu kez "akması" tepki çekti Çanakkale ve Mersin'de orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor MEB'den 81 il müdürlüğüne talimat! Özel okullara sıkı denetim: Bakanlık onaylı kitap dışında ders kitabı olmayacak İmamoğlu ve 28 kişinin usulsüz diploması YÖKSİS'ten silindi! İstanbul Üniversitesi ilgili üniversitelere yazı gönderdi Ankara - Şam hattında gündem YPG! Şeybani'den "istikrar" mesajı: İsrail Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur İzmir'de denizde cesedi bulunmuştu! Nedeni ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… “Ben de size deliler gibi aşığım”

Ankara’da düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı’nın kapanış programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerin yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılandı. Salona Kıraç’ın "Endamın Yeter" şarkısıyla giren Erdoğan, gençlerin Azer Bülbül’ün “İlle de Sen” parçasındaki “Deliler gibi aşığız sana” sözlerini hep bir ağızdan söylemesi üzerine “Ben de deliler gibi aşığım size” diyerek karşılık verdi. Samimi atmosferin yaşandığı programda Erdoğan, kucağına aldığı 4 aylık bir bebeği öperek ailesine hediye takdim etti.

Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Anamur'da kadın cinayeti!
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı
