Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama! Kıraç’tan Azer Bülbül’e… “Ben de size deliler gibi aşığım”

Ankara’da düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı’nın kapanış programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerin yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılandı. Salona Kıraç’ın "Endamın Yeter" şarkısıyla giren Erdoğan, gençlerin Azer Bülbül’ün “İlle de Sen” parçasındaki “Deliler gibi aşığız sana” sözlerini hep bir ağızdan söylemesi üzerine “Ben de deliler gibi aşığım size” diyerek karşılık verdi. Samimi atmosferin yaşandığı programda Erdoğan, kucağına aldığı 4 aylık bir bebeği öperek ailesine hediye takdim etti.