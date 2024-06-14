Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında başkent Madrid’de yaptığı görüşme ve düzenledikleri basın toplantısı dünya basınına damga vurdu. Başkan Erdoğan-Sanchez zirvesini dakika dakika takip eden dünya basını Türkiye ve İspanya’nın Gazze’ye yönelik desteğine dikkat çekti. Peki, Madrid’in ana gündemlerinden biri Gazze iken İsrail gazeteleri görüşme hakkında ne yazdı? İspanyol basını tarihi zirveyi nasıl servis etti? İşte, manşet manşet Başkan Erdoğan-Sanchez görüşmesi...