Başkan Erdoğan pandemi sürecinden sonra İstanbul’da ilk kez bir camide cemaatle cuma namazı kıldı

26.06.2020 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsüne karşı alınan önlemler sonrasında İstanbul'da ilk defa cemaatle Cuma namazını Üsküdar Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazın ardından sosyal mesafe kuralına dikkat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere camiden ayrıldı. Erdoğan'ın maske takması dikkat çekti.

Pandemi sürecinden sonra bir ilk yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinden sonra ilk defa cemaatle birlikte cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN MASKESİNİ TAKTI

Başkan Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Cami'ne geçti

Erdoğan ve yanındakilerin cami çıkışında maske taktığı görüldü.

Başkan Erdoğan buradan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cuma namazında Başkan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.